“Il virus sembra sensibile alle alte temperature, l’estate può essere l’occasione per recuperare tutto ciò che abbiamo perso. Ma dimentichiamo le vacanze, pensiamo all’Italia, a recuperare, e preoccupiamoci più che altro di ottobre e novembre: che non ricominci l’epidemia, prosegue. E a chi osserva che anche il turismo può far ripartire l’Italia, il virologo risponde: “Facciamolo fare agli stranieri, ammettendoli con i dovuti controlli e, perché no, prevedendo soggiorni per almeno 16 giorni. Niente viaggi brevi, così li teniamo anche di più nel Paese. Queste le parole dell’esperto virologo, Andrea Crisanti, rilasciate ai microfoni di “Il Mattino” in merito l’emergenza Coronavirus.