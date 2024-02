Palermo, Aurelio: «Qui sto bene, i palermitani mi fanno sentire a casa»

Giuseppe Aurelio ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«A Torretta abbiamo un centro sportivo all’avanguardia, grazie al City Group non ci manca nulla. a Palermo mi trovo molto bene, nel tempo libero insieme alla mia ragazza andiamo al mare a Mondello o a farci una passeggiata in centro, incontriamo i palermitani che sono persone socievoli e ci fanno sentire come se fossimo a casa».