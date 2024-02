Serie B, lotta promozione: i bookmakers rilanciano il Palermo verso la A, le quote aggiornate

Si aggiornano le quote Snai e Sisal sul campionato di serie B e la lotta alla A.

Secondo i due bookmakers il Palermo è la prima rivale della Cremonese in quota per un posto nella prossima Serie A. Il ritorno dei rosanero nel massimo campionato si gioca tra 1,80 e 1,85, mentre quello della Cremonese si gioca a 1,85.

La promozione del Parma, primo in classifica, non è più nemmeno quotata. In corsa anche il Venezia proposto a 1,90, il Como a 2,50. Più difficile il salto del Catanzaro (a 7,50) e del Cittadella (a 16). Infine la Sampdoria a 33.