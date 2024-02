Palermo, Aurelio: «Concentrati per la Cremonese, restiamo con i piedi per terra»

Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Giuseppe Aurelio ha rilasciato le seguenti parole in vista della sfida contro la Cremonese:

«Sabato a Cremona ci aspetta un’altra partita importante un altro scontro diretto, dobbiamo rimanere concentrati e affrontare la gara in maniera umile. Sappiamo che siamo una grande squadra ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. giusto che i tifosi sognino, ma serve concentrazione ed equilibrio e dobbiamo dare tutto in campo. gennaio sono arrivati tre giocatori importanti che si sono integrati subito bene e si sono messi a disposizione di tutto il gruppo. Ci stanno dando una grande mano».