Palermo-Ascoli, Pulcinelli sui social: «Speriamo che Brescia e Feralpisalò facciano il loro all’ultima giornata»

Al termine del pareggio in casa del Palermo, il presidente dell’Ascoli si è espresso su Instagram in vista dell’ultima giornata.

L’Ascoli, per migliorare la propria posizione nella classifica, non solo deve vincere la propria partita contro il Pisa, ma deve anche sperare in risultati favorevoli dalle partite giocate da altre squadre, specificamente quelle tra Feralpisalò e Ternana a Piacenza, e tra Brescia e Bari a Brescia.

Ecco quanto scritto da Pulcinelli:

“Sperando nell’ultima in casa – scrive il patron bianconero su Instagram. Che Brescia e Feralpi facciano il loro, a differenza di Catanzaro e Cittadella oggi..”