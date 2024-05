Shock Bari: aggredito il ds Polito dopo il pari a Cittadella

Alta tensione in casa Bari dopo il pari contro il Cittadella e la squadra a forte rischio retrocessione.

Brutto episodio che ha coinvolto il ds Ciro Polito. Come riportato da “TMW” il dirigente nella giornata di ieri è stato aggredito in maniera decisa da quattro sostenitori biancorossi in autogrill nei dintorni di Occhiobello di ritorno dalla trasferta a Cittadella. Un segnale di nervosismo da parte dell’ambiente biancorosso che non aiuta in un momento molto delicato della stagione.