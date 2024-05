Serie B, lotta salvezza: cosa dice la classifica avulsa? Ecco i possibili scenari

Continua fino all’ultima giornata la lotta per la sopravvivenza in serie B.

Coinvolte quattro squadre in questa avvincente lotta: Spezia, Ternana, Bari ed Ascoli. Lo Spezia giocherà col Venezia, la Ternana farà visita alla Feralpisalò già retrocessa, il Bari ospiterà il Brescia e l’Ascoli affronterà il Pisa. Venezia a parte, tutte le altre hanno già raggiunto o visto sfumare i propri obiettivi. Cosa accadrebbe se tutte le squadre finissero a pari punti?

La classifica avulsa si basa sui punti raccolti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte. In questo caso, se tutte le squadre finissero a 41 punti, la ripartizione sarebbe la seguente:

Spezia: Avendo ottenuto il maggior numero di punti negli scontri diretti (12 punti), lo Spezia sarebbe salvo, evitando sia i playout che la retrocessione diretta.

Bari: Con 9 punti, il Bari si piazzerebbe per i playout, avendo un vantaggio nel confronto diretto rispetto ad Ascoli.

Ascoli: Con 7 punti negli scontri diretti, l’Ascoli dovrebbe affrontare i playout contro il Bari.

Ternana: Con solo 3 punti, la Ternana sarebbe quella in peggior situazione, retrocedendo direttamente in Serie C.

Questo scenario mostra quanto possano essere cruciali i risultati degli scontri diretti nelle leghe dove i punti negli scontri diretti decidono le posizioni in classifica in caso di parità di punti. Ogni partita conta, e spesso le squadre giocano con una pressione enorme, sapendo che ogni gol può significare la differenza tra la salvezza e la retrocessione.