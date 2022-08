Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in merito alla sconfitta rimediata contro l’Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico del Palermo:

«Una partita che sapevamo fosse difficile, affrontavamo una squadra in fiducia, la squadra ha reagito a un gol in cui potevamo fare meglio e l’inerzia sembrava dalla parte nostra. Il secondo gol ha dato fiducia a loro e meno energia a noi. Nel secondo tempo loro hanno creato spazi importanti e ci siamo disuniti. I cambi ci hanno riequilibrato con nuova energia, ci abbiamo provato a recuperare la partita. Dispiace per i fischi ai ragazzi che sono usciti, sono ragazzi che hanno fatto una cavalcata incredibile e meritano il supporto dei tifosi. Oggi nei momenti decisivi della gara abbiamo fatto qualche errore di troppo che ci ha portato a rincorrere sempre la partita. Serviva forza mentale per stare dentro la partita, era una gara dove complessivamente potevamo ottenere anche il pareggio e invece siamo stati poco lucidi».