Il tecnico dell’Ascoli Bucchi ha parlato in conferenza stampa commentando la vittoria contro il Palermo, ma non solo, un commento anche su Saric corteggiato dai rosanero:

«Noi lo abbiamo portato convinti di sganciarlo qua (ride, ndr). L’ho letto ovunque quindi immagino ci sia un interessamento del Palermo, Saric ha avuto molti interessamenti e non è facile gestire la situazione quindi abbiamo preferito lasciarlo tranquillo e aspettare la fine del mercato. In una strada o nell’altra la cosa si risolverà, lui è sempre stato un grande professionista e si è sempre allenato al massimo. Dipenderà dalle società, non da me quindi non so come si evolverà la cosa in questi ultimi giorni».