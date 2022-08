Il tecnico dell’Ascoli Bucchi ha parlato in conferenza stampa commentando la vittoria contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Era una partita importante per noi, abbiamo interpretato molto bene la partita cercando di non concedere ripartenze, abbiamo creato moltissime palle gol ma allo stesso tempo limitando gli attaccanti del Palermo e credo che abbiamo meritato. Qualche disattenzione in qualche calcio piazzato, soprattutto sul secondo gol dove abbiamo lasciato Segre da solo. Venire al Barbera e vincere non era affatto scontato. Il Palermo è una squadra molto forte che ha una rosa che comincia a prendere forma e si è visto con i cambi di grande qualità. Hanno giocatori velocissimi e noi siamo stati bravi a spostare la partita della nostra parte. Queste sono le partite da giocare e da cercare di vincere quindi al cospetto di un grandissimo pubblico e dei nostri tifosi che sono venuti qui e ringraziamo, era giusto giocare la partita nel migliore dei modi».