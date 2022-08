Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in merito alla sconfitta rimediata contro l’Ascoli.

Ecco alcune parole del tecnico del Palermo:

«Stulac, Segre, Di Mariano? Sono qui da tre settimane con un mercato da fare e partite che valgono tanto. Abbiamo definito bene il nostro percorso e adesso dovremo fare il massimo nelle prossime tre partite per consolidare anche i nuovi arrivati ma oggi l’impatto di questi ragazzi è stato sicuramente molto positivo. Rimpianto per le scelte iniziali? Me ne assumo la responsabilità e lo rifarei perché questi ragazzi hanno fatto bellissime partite e perché i nuovi sono arrivati da poco e hanno bisogno di un adattamento e di acquisire conoscenza reciproca. Sostegno del pubblico: ci hanno spinti fino alla fine e questo secondo me è fondamentale e l’ho detto sin dall’inizio ma abbiamo la consapevolezza che quando perdiamo è giusto accettare le critiche. Quando prepari le partite e cerchi di capire gli spazi da occupare, non cambia se la squadra avversaria va in vantaggio. Abbiamo costruito bene anche sullo 0-1 e abbiamo trovato il pareggio, poi loro sono stati bravi a rimettere la gara sui loro binari».