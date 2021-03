Si avvicina a grandi passi la sfida tra Paganese e Palermo. Gara che, dopo il 2-4 contro la Juve Stabia, servirà per capire come avrà reagito psicologicamente la squadra di Giacomo Filippi.

Per questa sfida il tecnico sa che non potrà contare su Lorenzo Lucca, perché squalificato. Per la sostituzione il sostituto naturale sarebbe Andrea Saraniti, ma l’ex attaccante del Vicenza si porta dietro un problema al polpaccio, che l’ha tenuto fuori dalla sfida contro la Juve Stabia e che questa mattina non gli ha permesso di allenarsi con il resto del gruppo. Il classe ’88, infatti, ha svolto lavoro differenziato, ma spera di recuperare e, magari, riuscire ad andare in panchina per la sfida alla Paganese, cosa che non sembra per niente semplice. In caso non dovesse recuperare, la soluzione studiata da Filippi sarebbe quella di impiegare Rauti nel ruolo di attaccante centrale, pronto ad alternarsi con Kanoute.





Il resto del gruppo, esclusi Doda e Corrado che si stanno sottoponendo alle cure dei fisioterapisti, non ha svolto esercitazioni tattiche. Filippi ha preferito far svolgere delle partitelle a tema 5vs5, con l’obiettivo di provare spesso l’uno contro uno.

LEGGI ANCHE: Terlizzi: «Sagramola mi disse che il budget non era altissimo»