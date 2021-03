Una giornata di squalifica per Lorenzo Lucca, queste tutte le decisioni del Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE





PAOLUCCI LORENZO (MONOPOLI)

per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VENTOLA CHRISTIAN (AREZZO)

per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

VOLPICELLI GIOVANNI (PAGANESE)

per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

LUCCA LORENZO (PALERMO)

perché protestando verso l’arbitro pronunciava un’espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)

MARRAS MANUEL (BARI)

SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)

PIANA LUCA (PONTEDERA)

SALVI MATTEO (PISTOIESE)

LORENZINI FILIPPO (TURRIS)

PELLACANI FILIPPO (VIRTUSVECOMP VERONA)