“Lockdown nazionale? Non ho dati, ma sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio, non in Sardegna o dove non c’è aumento di contagi. No a interventi in modo generico, ma in modo chirurgico.

Un lockdown nazionale sarebbe punitivo”: lo ha detto Matteo Salvini in un’intervista su Facebook.





E sul vaccino contro il coronavirus sottolinea di essere contrario a qualsiasi obbligo, perché “la libertà non è un principio negoziabile”.