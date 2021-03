Christian Terlizzi, ex difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”, soffermandosi sul momento dei rosa:

«Sagramola lo conosco dai tempi della Lodigiani, lì ho fatto tutto il settore giovanile e ho esordito a 16 anni in Serie C. E’ un dirigente molto competente e sa lavorare bene con i giovani. Che era l’obiettivo del Palermo. Lui tempo fa mi disse che, visto che il budget non era altissimo, voleva provare a costruire una squadra di giovani per portare il Palermo in alto, vincendo e allo stesso tempo riuscendo a vendere anche qualche ragazzo. Per questo non mi aspettavo un Palermo da vetta, così come non credevo che prendessero Boscaglia. Scelta sbagliata».





«Roberto ha bisogno di giocatori di fiducia, se non la sente poi perde il controllo del gruppo ed è quello che è successo al Palermo e anche nelle altre piazze dove è stato mandato via. La sua fortuna è stata a Trapani dove si è cresciuto un gruppo dalla D alla B».