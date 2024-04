L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinnovo di Segre in vista per il Palermo, ma non solo.

Un matrimonio destinato a proseguire ancora per un anno. È solamente una questione di giorni, ma tra il Palermo e Segre il rapporto di collaborazione continuerà ancora per un altro anno. Ormai una questione di formalità, infatti, l’accordo tra la società rosanero e il numero 8 rosanero, assistito dal suo procuratore Michelangelo Minieri.

Un prolungamento che già da tempo era in programma e che negli ultimi giorni ha subito un’improvvisa accelerazione per volontà di entrambe le parti. Da sottolineare, soprattutto, il desiderio da parte del centrocampista piemontese di legarsi ancora un anno con la società siciliana, a dimostrazione del forte legame che ha sin da subito c’è stato fra l’ex Torino e i colori rosanero.

Arrivato al Palermo nel 2022, Segre aveva firmato un triennale fino al 30 giugno 2025. Adesso, invece, l’accordo sarà prolungato di una ulteriore stagione, fino a giugno del 2026. Non sono noti, ancora, i dettagli del nuovo accordo e se sono previsti degli adeguamenti economici (probabili) in favore di Segre.

Tuttavia, questa operazione è dimostrazione del fatto che la società sta già lavorando per blindare i propri calciatori, quelli più rappresentativi e sui quali c’è l’intenzione di puntare negli anni a venire. In termini di campo, poi, la scelta di continuare a puntare su Segre è stata oggettivamente supportata dai fatti, vista la splendi da stagione che fin qui il numero 8 rosanero sta portando avanti.

Quella di Segre è solamente una delle tante operazioni di rinnovo contrattuale che il Palermo, da quando c’è la proprietà del City Group, ha portato avanti grazie al lavoro del direttore sportivo Rinaudo. Uno dei primi che ha inaugurato la «serie» è stato Gomes, arrivato dal City in prestito la passata stagione. Il numero 4 rosanero ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027. Stessa scadenza, anche questa prolungata a inizio stagione, per capitan Brunori che resterà legato ai rosanero contrattualmente per almeno altri tre anni. Anche l’autore del gol di sabato pomeriggio a Cosenza, Buttaro, ha prolungato la sua permanenza in rosanero fino al 2027, mentre di un anno in meno è stato l’accordo tra Soleri e il Palermo, legati fino al 20.