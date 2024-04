Palermo, gioia Buttaro. Compagni ed ex festeggiano il n. 25 sui social

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul gol di Alessio Buttaro e i festeggiamenti dei compagni sui social.

«Il silenzio dà una risposta a tutto». È così che Alessio Buttaro ha salutato e condiviso la gioia per il suo primo gol stagionale, il secondo con la maglia del Palermo, il giorno dopo il pareggio esterno contro il Cosenza. Poche parole, in inglese, che probabilmente sono anche un messaggio polemico a chi negli ultimi mesi, aveva detto qualcosa in più sul terzino rosanero che non aveva trovato spazio in questo 2024 dopo un inizio di campionato ugualmente difficoltoso.

E sono tanti i messaggi di stima e affetto dei compagni che l’esterno del Palermo ha ricevuto sia in risposta a questo post Instagram, sia in storie personali realizzate proprio per congratularsi con il n. 25. «Tutto torna» è il commento che Vasic ha postato taggando il compagno di squadra. Stessa cosa fatta dal portierino Desplanches, che ha condiviso la rete di Buttaro con scritto «Te lo meriti».

Poi, tanti messaggi in risposta alla condivisione di Buttaro, con compagni attuali e anche vecchi come Damiani, Felici, Perrotta, Somma e Odjer. E in conferenza postpartita anche le parole di Henderson a sottolineare la forza emotiva dell’autore del gol del momentaneo vantaggio. Questo a dimostrazione del fatto che il gruppo c’è e si vede anche in queste circostanze.