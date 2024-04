Palermo, arriva il Parma. Subito al lavoro: Vasic e Ranocchia restano un rebus

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la preparazione in vista del Parma.

Nessuna sosta, tutti insieme e tutti i giorni fino a venerdì. Mignani non concede giorni di riposo al Palermo, da ieri già concentrato verso la super sfida di venerdì sera contro il Parma capolista. La squadra ieri ha svolto una seduta mattutina di allenamento a Torretta, con la solita routine degli allenamenti post partita: un defaticante per quelli che hanno giocato contro il Cosenza, una partitella in famiglia con i ragazzi della Primavera di Di Benedetto per quelli che, invece, non hanno giocato.

Oggi nuova seduta d’allenamento, Mignani ritroverà gli squalificati Di Mariano e Lucioni, che non hanno potuto giocare il match contro il Cosenza. Da valutare, invece, le condizioni di Vasic e Ranocchia, ormai lungodegenti per i rispettivi problemi fisici che non gli permettono di scendere in campo ormai da diverse settimane. Importante anche capire come l’allenatore rosanero vorrà affrontare i ducali, sia da un punto di vista tattico che di interpreti.

Per la prima volta da quando siede sulla panchina del Palermo, infatti, Mignani non ha mai avuto meno di quattro indisponibili, tra infortuni e squalifiche. Con il rientro di Di Mariano e Lucioni e la contemporanea disponibilità degli altri effettivi (con Vasic e Ranocchia incognite) Mignani avrà l’imbarazzo della scelta per mettere in campo quella che ritiene la sua formazione ideale.