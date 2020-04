Altro furto nell’istituto di via Marchese Nicolò Pensabene, allo Zen a Palermo. Secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”, qualcuno, dopo aver forzato una porta, si è intrufolato in uno scantinato utilizzato come locale tecnico portando via tre motorini dell’acqua e allagando tutto. Ad accorgersene è stato il personale scolastico che si è messo in contatto con la preside Daniela Lo Verde. La dirigente scolastica a sua volta, in attesa di formalizzare la denuncia, ha chiesto l’intervento della polizia per constatare i danni e l’entità del furto.