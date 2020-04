L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le normative previste dal dpcm del Premier Conte. Per evitare ciò, secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, Palermo per il 25 aprile sarà ancor più blindata. Infatti oggi i controlli sono stati potenziati, soprattutto in via Ernesto Basile, Corso Calatafimi e la zona del Foro Italico. Inoltre il Parco della Favorita è stato chiuso.