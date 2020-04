Un uomo di 82 anni, di Santa Caterina (Caltanissetta), è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione di campagna in contrada Mustogiunto. Secondo quanto riporta “La Sicilia” la polizia ha trovato il cadavere nel magazzino dell’abitazione, visto che l’uomo non si faceva vedere da giorni. Sul posto è intervenuto il medico legale. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, ma il cadavere dell’uomo verrà sottoposto al tampone per il Covid-19.