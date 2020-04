La situazione si fa tesa tra televisioni e lega calcio per quanto riguarda i diritti televisivi per trasmettere le partite. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” la Lega avrebbe lanciato un ultimatum alle televisioni, se non arrivano i bonifici entro maggio si potrebbe andare per vie legali. In particolare laa lettera di Sky con la richiesta di riequilibrio, ha innescato la dura presa di posizione dei club, che ha portato la Lega a fare l’ultimatum per il pagamento dell’ultima rata stagionale.