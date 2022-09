L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul match dello Stirpe in cui il Palermo ritroverà Bettella in difesa.

In difesa, i rosa ritroveranno Bettella dopo il turno di squalifica scontato per il rosso rimediato a Reggio Calabria. Il centrale rientrerà per il match dello Stirpe e potrà prendere nuovamente posto al centro della retroguardia, dove è stato sostituito da Marconi nell’ultima partita disputata al Barbera col Genoa.