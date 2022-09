L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Broh.

Archiviata la vittoria col Genoa, la testa va subito alla prossima partita. Alla ripresa, il Palermo dovrà valutare ancora le condizioni di Broh, assente in occasione delle sfide con Reggina e Genoa a causa di una distrazione al bicipite femorale. II centrocampista non è del tutto recuperato e anche nelle ultime sedute di allenamento ha svolto terapie, motivo per cui sarà necessario svolgere ulteriori esami prima di potergli dare il via libera e rimetterlo a disposizione di Corini. Per la trasferta di sabato prossimo a Frosinone, per il momento, la sua presenza rimane ancora in dubbio.

L’intenzione e quella di rimetterlo in condizione a breve, ma vista l’abbondanza a centrocampo e la settimana di pausa in programma dopo la prossima giornata, potrebbe anche essere presa in considerazione l’idea di non rischiare sin da subito un suo rientro in campo. Resta comunque tutto soggetto alle valutazioni che ver-ranno fatte nei prossimi giorni. Per il resto, la squadra e praticamente al completo, con i soli Accardi e Devetak ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero dagli infortuni che finora li hanno tenuti fuori dai convocati in questo avvio di stagione.