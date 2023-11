La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per la Sicilia per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani.

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani.

In arrivo una nuova perturbazione. Giornata che partirà subito instabile con piogge e temporali al Sud e sul basso Lazio, poi, nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a peggiorare via via più intensamente al Nord a partire da ovest verso est e in nottata pure sulla Toscana, sul Lazio, in Umbria e in Campania. Versa sera ancora venti fortissimi di Libeccio e Scirocco.