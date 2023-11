William Viali, allenatore dell’Ascoli, ha presentato in conferenza stampa l’ostica trasferta di domani sul campo del Bari.

Di seguito le sue parole:

«La festa in teatro è stata molto affascinante. I ragazzi hanno vissuto in 3 ore tutti i grandi personaggi della storia dell’Ascoli. Il Bari? Ha perso una sola partita finora, ha grande equilibrio e concede poco. Con l’arrivo di Marino ha cambiato anche il modo di giocare. Noi arriviamo bene dopo una bella settimana di lavoro, al di là della sconfitta col Parma. C’è un percorso di grande crescita con cinque risultati utili consecutivi tra i match con Palermo e Parma. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare qualche sfumatura per fare risultato contro le big di questo campionato. A loro mancherà lo squalificato Di Cesare ma hanno comunque ottime soluzioni alternative».

«Sarà una gara molto più di corsa rispetto a quella con il Parma. Barosi? Deve sfruttare al modo migliore questo occasione ma non è un esame. Contro il Parma si è fatto trovare pronto, deve vivere la partita con serenità. Scelte in avanti? Il livello di competitività si sta alzando e posso anche cambiare qualcosa, ho varie opzioni di scelta sia in attacco che a centrocampo. Ritorno al tridente? È una soluzione possibile. Bogdan e Botteghin stanno meglio, soprattutto Eric, speriamo di riaverli in gruppo la prossima settimana. Ballottaggio tra Bayeye e Adjapong sulla corsia destra di difesa? Sì, mi porto dietro questo ballottaggio. Sono felice della nuova convocazione di Bayeye con la Nazionale del Congo, starà in giro 10 giorni in Africa e non lo avremo a disposizione in quel periodo ma fa parte del gioco. Al San Nicola sarà una gara complicata, ma andiamo lì con grande convinzione. Ci manca qualche punto in classifica come dice il patron anche se nulla succede mai per caso. Bisogna lavorare sui particolari e sui dettagli per fare uno step ulteriore, soprattutto nella settimana di preparazione al match».