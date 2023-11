Pierpaolo Bisoli, allenatore del Südtirol, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma.

Di seguito le sue parole:

«La squadra ha lavorato molto bene, c’è grande concentrazione e veniamo da un buon momento che va sfruttato. Troviamo di fronte la più forte del campionato e lo sta dimostrando con continuità, passando anche il turno contro una squadra di Serie A in Coppa Italia. Il Parma è la squadra che per caratteristiche è la più forte della B: giovani, fisicità, qualità tecniche, un allenatore bravo che al secondo anno ha capito determinate situazioni. Penso il Parma sia la netta favorita per la vittoria finale. Sappiamo che non dobbiamo avere paura, grande rispetto, andremo lì a giocarcela in una partita difficilissima in cui ogni errore può costare caro. La sfida alle big? Con la Cremonese, la Sampdoria e lo Spezia abbiamo dimostrato di poter dire la nostra. Abbiamo un’identità ben marcata, possiamo piacere o meno, ma penso che stiamo facendo grandi passi in avanti per creare un certo tipo di filosofia. Siamo su questa squadra e cerchiamo di portarla avanti».

«Abbiamo provato diverse situazioni in settimana. A Palermo ha giocato Lunetta, oggi ho provato anche le due punti grosse insieme. Abbiamo provato anche Broh con la Sampdoria e a Terni, vedremo domattina dopo la rifinitura ma abbiamo varie situazioni dentro. Ho un gruppo in cui tutti sono a disposizione, metto giocatori in situazioni diverse e danno risposte importanti. Domenica dipenderà anche dalla forza del Parma, non possiamo fare partite come l’anno scorso per caratteristiche. Sarà una partita diversa, imporremo il nostro sistema di gioco e vedremo che risultato ci sarà. C’è grande entusiasmo, questa squadra la devo sempre ringraziare perché mi dà tutto».