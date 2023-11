Il maltempo in queste ore ha colpito l’Italia ma soprattutto la Toscana. A causa delle forti piogge, dovute al ciclone Ciaran, diversi fiumi e torrenti sono usciti dagli argini, come il Bisenzio e il Furba a Carmignano.

Proprio per questo motivo il match di Serie A potrebbe tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica ore 2o.45 sembrerebbe essere a rischio. Il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 5 milioni di euro per le misure di intervento più urgenti. Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha fatto chiarezza in vista proprio del match, di seguito le sue parole:

«Ad oggi non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma se dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo le previsioni non sembrano buone».