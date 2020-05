Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha diramato un comunicato in cui sono specificate le decisioni del club in merito alla ripresa degli allenamenti. Ecco il comunicato:”A seguito della Circolare del Ministero dell’Interno del 02.05.2020, Il Palermo comunica che a partire da domani sarà concesso ai calciatori della Prima Squadra della SSD Palermo l’utilizzo del terreno di gioco del “Renzo Barbera” per sedute individuali facoltative. Sarà consentito, esclusivamente agli atleti, il solo accesso al campo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre resteranno interdetti gli accessi a tutte le altre aree dello stadio (spogliatoi e palestra). In occasione di tali sedute sarà garantito un presidio sanitario di emergenza.Resta inteso che l’accesso allo stadio “Renzo Barbera” continuerà ad essere interdetto a qualsiasi altra persona che non sia compresa nei soggetti sopra indicati fino a nuove indicazioni”.