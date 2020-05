Giuseppe Giovinco, attaccante del Ravenna, si è raccontato a 360 gradi in una lunga intervista sul canale Instagram del noto giornalista Nicolò Schira. Ecco le sue dichiarazioni: «Sto trascorrendo la quarantena a Torino in famiglia. Sono diventato papà di Riccardo da un mese, mi godo lui e Leonardo che ha due mesi. Mi hanno schiavizzato. Il mio obiettivo resta quello di arrivare a giocare in B. Penso di poterci stare, anche per quello che ho visto nelle settimane in cui mi allenavo con lo Spezia. Vorrei una chance, poi sarà il campo a parlare. Palermo? In estate c’erano stati dei contatti tra il mio procuratore e il direttore Castagnini. Ci andrei di corsa a Palermo. Una piazza anche anche in D vale una Serie B. In C sarebbe ancora più bello. Poi indossare la 10 rosanero che è stata del mio idolo Miccoli sarebbe tanta roba. Vediamo se si riaprirà questa possibilità in estate».