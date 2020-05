A partire da domani anche i calciatori potranno tornare ad allenarsi, seppur in forma individuale. Una notizia che è stata accolta con favore dal presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri. Ecco le sue dichiarazioni riportate da “Calciomercato.com”: «Per chi come noi ha voglia di ripartire, questa è un’ottima notizia. Prenderemo tutte le cautele del caso, seguendo alla lettera il protocollo. Per gli allenatori mantenere le distanze non è un grosso problema, anzi, direi che non cambia niente: un’indicazione a un giocatore può essere data anche a diversi metri di distanza».