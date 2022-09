L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’allarme Valente che potrebbe dare forfait domani contro il Frosinone.

Squadra che vince non sui cambia. Però Corini è in apprensione per una delle alternative di primo piano, in questo Palermo che sta creando un mix tra nuovi arrivati e vecchia guardia. È della vecchia guardia, a pieno titolo, Valente, che però ieri ha dovuto lasciare anzitempo la seduta di allenamento. Noie muscolari per l’esterno, le cui condizioni verranno rivalutate in giornata prima di capire se potrà essere o meno nel gruppo che partirà alla volta di Frosinone.