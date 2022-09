L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Ivan Marconi che a Frosinone sui confermerà titolare.

A Frosinone i rosa dovrebbero presentarsi con lo stesso undici capace di stendere il Genoa. Nessun cambio, nemmeno in difesa, dove Bettella torna a disposizione, ma Corini sembra intenzionato a confermare la fiducia a Marconi. È lui in pole per comporre con Nedelcearu la coppia di centrali chiamato a difendersi dagli attacchi di Caso, Moro e Mulattieri.

Se Marconi è quello visto contro il Genoa, allora Corini può stare tranquillo. Perché in questo stato di forma il veterano rosanero è assolutamente all’altezza dei titolari. E il tecnico sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di confermarlo nell’undici di partenza domani a Frosinone.