L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla finale playoff tra Frosinone e Palermo del 2018.

Un ex con una maglia, un ex con l’altra. Di reduci di Frosinone-Palermo, nel match di sabato, ce ne sono due. Uno con ogni probabilità non giocherà ed è Crivello, l’altro invece è un titolare fisso tra i ciociari ed e Szyminski. Per il resto, non c’è nessuno di quella finale dei playoff del 2018. In teoria ci sarebbe Accardi, che la maglia rosanero la indossava allora e la continua ad indossare tutt’ora, ma il difensore palermitano deve ancora recuperare dall’infortunio che lo tiene ai box da maggio.

Un forfait scontato che rischia di trasformare il match dello Stirpe in uno strano déjà-vu solo per due, se non solo per uno, perché la convocazione di Crivello è tutta da vedere, viste le scelte tecniche di Corini per una difesa che vede parecchi concorrenti sulle fasce. Crivello era in campo nella finale, era titolare sulla fascia sinistra per il Frosinone ed era uno del gruppo storico giallazzurro, the aveva conquistato la Serie A con uno storico secondo posto in campionato nell’anno vissuto da neo-promossi, nel 2015.

Tre anni dopo e con una cocente delusione alle spalle per una promozione sfumata sul gong, Crivello ha facto parte del gruppo che si e riscattato, pur tra mille polemiche. Ma con i palloni in campo, il terzino originario di Mondello, non aveva niente da spartire. Quelli arrivavano dalla panchina, i responsabili sono stati inquadrati chiaramente dalle videocamere e il mancino palermitano, in quella sera, non era certo tra loro.