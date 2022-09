L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle assenze nel Frosinone in vista del match contro il Palermo.

Due assenti certi per Grosso in vista del match col Palermo. Il Frosinone dovrà fare a meno di Oyono e Rohden, che continuano a svolgere terapie e non riusciranno a recuperare per la sfida dello Stirpe. È tornato in gruppo a pieno regime Kone, che già nella seduta di mercoledì aveva parzialmente lavorato con i compagni e dovrebbe dunque prendere parte alla gara con i rosa.

A centrocampo, però, i ciociari non hanno particolari problemi, con Lulic in vantaggio su Mazzitelli per giocare al fianco di Boloca se l’ivoriano non dovesse essere pronto a giocare da titolare. Gli unici dubbi sono sulla fascia destra, dove Ciervo e Insigne si giocano un posto dal primo minuto per sostituire l’infortunato Rohden, e l’ormai consueto ballottaggio per it ruolo di centravanti tra l’ex Catania Moro e il giovane scuola Inter Mulattieri. Uno dei due andrà a completare un reparto offensivo dove le certezze rispondono ai nomi di Garritano e Caso. Per it resto, pochi cambi rispetto all’ultima gara, specie in difesa, dove Lucioni e Szyminski agiranno da centrali affiancati da Sampirisi e Cotali.