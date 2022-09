Nicola Canonico, patron del Foggia ha parlato nel post partita di Foggia-Virtus Francavilla esprimendosi sulle critiche a Boscaglia.

Ecco le sue parole:

«Un presidente vorrebbe sempre vincere. Voglio, però, fare una premessa. Quando si cambiano 18 calciatori, bisogna avere un po’ di equilibrio e non vorrei leggere titoli giornalistici disastrosi. L’atteggiamento esemplare è quello delle Curve. Per ottenere i risultati serve pazienza, bocciare un allenatore dopo due giornate è precoce. Qualcuno aspettava la primavera per giudicare altri allenatori. Gufare contro il Foggia significa non amare il Foggia. Gli addetti ai lavori che commentano con giudizi affrettati devono avere maggiore pazienza. Se si mette in discussione Boscaglia, vuol dire non capire nulla di calcio. Bisogna attendere la serenità e l’amalgama del gruppo. Con il calciomercato abbiamo fatto un lavoro immenso».