Palermo, allarme “diffidati”. Adesso sono sei

La sconfitta contro la Reggiana non ha lasciato solo scorie a livello psicologico, ma ha anche acceso un campanello d’allarme sotto l’aspetto disciplinare. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si presenterà alla sfida contro il Pisa con ben sei giocatori in diffida, tre dei quali ammoniti proprio al Città del Tricolore.

Finora nessun rosanero è stato squalificato in stagione, con soli due cartellini rossi ricevuti. Tuttavia, il numero di ammonizioni sta crescendo e per Segre, Gomes, Ceccaroni, Nikolaou, Verre e Diakitè il rischio di stop è concreto. Per Dionisi sarà fondamentale gestire questa situazione senza compromettere le scelte nelle partite successive, dove il Palermo non vuole trovarsi in emergenza per motivi disciplinari.

Scelte obbligate per Dionisi, il Pisa senza Marin

Oltre al mercato, il tecnico dovrà inevitabilmente affidarsi anche agli uomini già in rosa, cercando di limitare il numero di squalifiche. La difesa e il centrocampo sono i reparti più a rischio, con Baniya come unico titolare non in diffida e il neoarrivato Magnani pronto a inserirsi nelle rotazioni. Dionisi potrebbe valutare soluzioni alternative, come l’impiego di Blin, o concedere spazio a giocatori finora meno utilizzati.

Tuttavia, come sottolineato da Arena sul Giornale di Sicilia, finora il tecnico non ha mai preservato i suoi diffidati e difficilmente lo farà in un match così delicato come quello con il Pisa. La corsa ai play-off è nel vivo e, a meno di scelte tattiche diverse, Nikolaou, Ceccaroni, Gomes e Segre dovrebbero scendere regolarmente in campo. Più incerta la situazione di Verre, che non è tra le prime scelte, mentre Diakitè potrebbe presto lasciare la squadra.

Anche il Pisa dovrà fare i conti con un’assenza pesante: Inzaghi sarà infatti costretto a rinunciare a Marin, squalificato per due giornate dopo il colpo rifilato a Tongya nel match contro la Salernitana. Più severa la sanzione per Calò del Cesena, fermato per tre turni dopo una gomitata a Benali del Bari.

Tra gli altri squalificati per la prossima giornata figurano Adamo del Cesena, Venturi del Cosenza, Biraschi del Frosinone, Marras e Vergara della Reggiana, Bellemo, Curto e Venuti della Sampdoria, Thorstvedt del Sassuolo e Pio Esposito dello Spezia. Fermato anche il tecnico del Sassuolo, Grosso.