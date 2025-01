Repubblica: “Magnani in città, ora Pohjanpalo. Il Palermo pesca rinforzi in serie A”

Il primo annuncio ufficiale del Palermo in questa sessione di mercato è stato l’ingaggio di Giangiacomo Magnani, comunicato ieri pomeriggio dopo un’anticipazione social del giocatore stesso. “Sono Magno, sono arrivato qui al centro sportivo e mi hanno detto che devo fare delle foto”, si è sentito in un audio registrato dal difensore, proveniente dal Verona.

Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, per il secondo grande colpo, quello dell’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo, bisognerà attendere ancora un po’. L’accordo tra Palermo e Venezia è stato definito sulla base di circa 4 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore spetterà un ingaggio da 1,2 milioni di euro più bonus per tre anni, con opzione per il quarto. Tuttavia, l’ufficialità arriverà solo quando il Venezia avrà chiuso per un sostituto, con Eldor Shomurodov della Roma che resta la prima scelta, sebbene non verrà liberato prima di venerdì.

Magnani, primo tassello per il nuovo Palermo

L’arrivo di Magnani rappresenta il primo passo concreto nel mercato di riparazione dei rosanero. Il difensore si è trasferito a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da circa 700mila euro annui, arricchito da bonus legati a specifici obiettivi. Il Verona ha ricevuto un indennizzo di circa 600mila euro, cifra che consente al Palermo di evitare il rischio di una concorrenza a parametro zero in estate.

Giunto nel capoluogo siciliano nel pomeriggio di ieri, Magnani ha fatto subito tappa al centro sportivo di Torretta, dove ha incontrato il tecnico Alessio Dionisi e i nuovi compagni. Ha sostenuto un allenamento differenziato per mantenere il ritmo, mentre da oggi si unirà al resto del gruppo in vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa al Barbera. Il difensore vestirà la maglia numero 24.

Strategia chiara: giocatori di esperienza e qualità

L’acquisto di Magnani e l’imminente arrivo di Pohjanpalo si inseriscono in un chiaro disegno strategico del Palermo, che mira a innesti di categoria superiore per garantire maggiore esperienza e qualità alla rosa. Operazioni come lo scambio tra Antonio Candela e Salim Diakitè con il Venezia e i sondaggi per Luca Mazzitelli del Como confermano questa direzione, in linea con il cambio alla guida della gestione sportiva, passato da Morgan De Sanctis a Carlo Osti.

I numeri dei giocatori accostati ai rosanero testimoniano il loro valore. Magnani vanta 146 presenze in Serie A con 2 gol e 2 assist, mentre Pohjanpalo ha messo a segno 41 reti e 11 assist in 70 partite di Serie B, oltre ai 6 gol realizzati in 20 gare di A in questa stagione. La sua esperienza in Bundesliga lo ha visto collezionare 13 marcature in 42 partite.

Anche Mazzitelli porta con sé un bagaglio importante: 141 presenze in Serie B con 18 gol e 25 assist, a cui si aggiungono 89 apparizioni in Serie A con 7 reti e 4 assist. Infine, se lo scambio tra Diakitè e Candela andrà in porto, il laterale destro arriverà con 72 presenze, 2 gol e 6 assist in Serie B, oltre a 14 partite e un assist nella sua prima stagione in massima serie.

Il Palermo è al lavoro per completare il puzzle, con l’obiettivo di rendere la squadra più competitiva nella corsa ai play-off.