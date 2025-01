Palermo, dieci giorni cruciali tra Pisa e Spezia: il futuro passa da qui

Il Palermo di Dionisi si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione, con due sfide che potrebbero delineare il suo futuro. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, da venerdì a domenica 9 febbraio, la squadra rosanero sarà chiamata a misurarsi con due delle migliori formazioni del campionato: il Pisa, seconda in classifica, e lo Spezia, terza forza del torneo.

Si tratta di un doppio confronto che metterà alla prova la tenuta mentale e tecnica della squadra, reduce da una pesante sconfitta sul campo della Reggiana, ma anche dalle convincenti vittorie casalinghe contro Modena e Juve Stabia. Se le classifiche raccontano una storia precisa, il campo spesso può ribaltare le certezze: il Palermo dovrà partire proprio da questa consapevolezza per affrontare le prossime due gare con il giusto atteggiamento.

Attualmente, Pisa e Spezia hanno un vantaggio rispettivamente di 20 e 15 punti sui rosanero, un divario che fotografa il diverso cammino intrapreso dalle squadre fin dall’inizio della stagione. La formazione siciliana era partita con ambizioni di vertice, ma il percorso si è rivelato più complicato del previsto. La recente sconfitta con la Reggiana ha riportato alla luce alcune fragilità, mettendo Dionisi nella condizione di dover lavorare sulla stabilità del gruppo.

Obiettivo: ribaltare i pronostici e sfruttare il fattore Barbera

Molto dipenderà dal match di venerdì contro il Pisa. I 20 punti di distacco in classifica suggerirebbero un esito già scritto, ma il Palermo proverà a ribaltare i pronostici sfruttando il fattore Barbera, tornato a essere un punto di forza dopo un periodo di appannamento.

Il Pisa di Inzaghi si presenta come una squadra solida, seconda per punti ottenuti in trasferta con una media di quasi due punti a partita (20 in 11 gare). Lo Spezia, invece, è praticamente imbattibile in casa: in 11 partite ha raccolto 27 punti, senza mai perdere. Questo rende ancora più delicata la trasferta successiva per il Palermo, che dovrà affrontare la miglior difesa dell’intera Serie B.

Come evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia, la chiave del successo per il Palermo sarà la continuità, una caratteristica che Pisa e Spezia hanno dimostrato finora e che invece ai rosanero è mancata. Le prossime due gare rappresentano un’opportunità per dare un senso diverso alla stagione: fare punti significherebbe cambiare prospettiva sul futuro e rilanciare le ambizioni in chiave play-off.