Nella giornata di oggi, martedì 20 agosto, il Palermo ha svolto una doppia seduta di allenamento a Torretta in vista dell’impegno di campionato contro il Pisa, in programma sabato 24 agosto e valevole per la seconda giornata di Serie B. I rosanero, attraverso i propri profili social, hanno pubblicato alcune foto dell’allenamento odierno:

