È arrivato un deludente pareggio quest’oggi per il Palermo che sul campo del San Tommaso non è andato oltre l’1-1. I rosanero erano passati in vantaggio grazie alla rete di Langella, ma non hanno realmente convinto per tutto il corso della gara, tanto che sul finale, gli irpini sono riusciti a strappare clamorosamente un punto alla compagine siciliana. Adesso il tecnico Pergolizzi rischia in maniera seria. La società, era inizialmente convinta di poter continuare con il tecnico fino a fine stagione, ma il timore di vedere sfumare la vittoria del campionato può portare adesso a un cambio in corsa. I rosanero avevano 13 punti di vantaggio sul Savoia, mentre adesso il vantaggio è di soli 4 punti che potrebbero trasformarsi soltanto in 1 punto, in attesa della sfida che gli oplontini giocheranno domani contro il Castrovillari. L’altro aspetto che porta a pensare ad un possibile esonero di Pergolizzi è il rapporto con la piazza, ormai arrivato ai minimi storici. I tifosi infatti cominciano a muovere critiche pesantissime contro l’allenatore e in tanti in questi momenti stanno insorgendo chiedendo a gran voce un esonero. La società, nelle prossime ore farà le proprie valutazioni e i vertici dirigenziali decideranno se dare una scossa alla squadra, la paura di vedere sfumare l’obiettivo vitale, la promozione, adesso si fa davvero pericolosa.