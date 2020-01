Animi tesi in casa Palermo dopo il pareggio contro il San Tommaso per 1-1. Al termine del match la squadra è stata chiamata dai tifosi sotto il settore ospiti riservato ai supporters rosanero, c’è stato un breve dialogo tra alcuni tifosi e i giocatori e gli animi non erano sicuramente sereni, soprattutto vedendo le espressioni dei supporters. Non c’è stato il solito lancio delle maglie che avviene per ogni trasferta.