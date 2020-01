Un deludente pareggio per 1-1 contro il San Tommaso. È stata questa la scintilla che ha fatto definitivamente insorgere i tifosi del Palermo sul web che in questi minuti stanno chiedendo a gran voce l’esonero del tecnico Pergolizzi. Nelle ultime settimane in particolare, il rapporto tra l’allenatore e la piazza non è stato dei migliori, ma adesso in rete sta addirittura spopolando l’hashtag #Pergolizziout. Il tecnico che nel girone d’andata aveva ottenuto 10 vittorie consecutive per poi iniziare una netta flessione seguita dalle sconfitte contro Acireale e Savoia, adesso, è ritenuto il colpevole della situazione dai tifosi del Palermo.