Brutte notizie in casa Palermo, i rosanero sono stati fermati sul pari dal San Tommaso per 1-1. Come se non bastasse il terzino rosanero, Vaccaro, è stato espulso all’80esimo, sarà emergenza in difesa per il tecnico rosanero, Rosario Pergolizzi, dato che durante il match contro la squadra irpina si è infortunato Doda. Vaccaro salterà sicuramente il prossimo match del Palermo, ovvero la sfida contro il Roccella.