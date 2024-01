Palermo a Catanzaro senza Brunori. Anche Insigne e Di Francesco chiamati ad uno sforzo in più

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che andrà a Catanzaro senza Matteo Brunori. Il quotidiano si focalizza non solo su Soleri, ma su Insigne e Di Francesco che andranno a completare il tridente.

Senza Brunori toccherà ai leader emotivi e tecnici del Palermo tirare fuori il massimo in un impegno ostico come quello di Catanzaro: da un lato gente come Segre e Soleri sarà chiamata a confermare l’ottimo stato di forma mostrato con il Modena, dall’altro servirà un cambio di passo anche da quei giocatori che sabato non hanno brillato e che hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa. I primi da cui il tecnico attende risposte concrete sono gli esterni offensivi. La prestazione di Insigne e Di Francesco contro i «canarini» ha avuto più ombre che luci, ma entrambi hanno dimostrato di potersi accendere in qualsiasi momento: il numero 11 ha avviato l’azione dell’1-0 con un’apertura al millimetro per Henderson (poi preciso nel cross per Segre), l’ex Lecce ha sprintato più volte sulla fascia facendo ammattire il diretto avversario Ponsi.

Entrambi sono tuttavia mancati in fase conclusiva: sebbene il Palermo non abbia pagato dazio, trovando le marcature da altri giocatori, solo con un maggiore supporto in zona gol di Insigne e Di Francesco la rincorsa promozione può incanalarsi sui binari giusti. […]. Adesso il tecnico si prepara a scendere sul terreno di gioco non solo con un tridente totalmente rivoluzionato per l’assenza di Brunori, ma anche con un Katseris in meno nelle file giallorosse: il greco, trasferitosi al Lorient, era stato uno dei migliori in viale del Fante e il suo sostituto Antonini, appena arrivato dal Taranto, esordirà contro un esterno dai lunghi trascorsi in Serie A come Di Francesco.