Catanzaro-Palermo, polemiche per la capienza del settore ospiti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Catanzaro e Palermo e i tifosi rosanero che saranno numerosi anche in questa trasferta.

Meglio di così è oggettivamente impossibile. Il Palermo si appresta a giocare una nuova e difficile partita in trasferta e ancora una volta, come nelle precedenti 10 gare lontane dal Barbera, lo farà con il sostegno numeroso dei propri sostenitori. Per il match del Ceravolo, infatti, il settore ospiti è già ufficialmente sold out. Sono già tutti esauriti, infatti, i tagliandi messi a disposizione dal Catanzaro per il settore dedicato alla squadra avversaria: 750 biglietti già terminati e solita cornice di colore rosanero pronto a spingere gli uomini di Corini per gli oltre 90 minuti di gioco. Nulla di nuovo, a dire il vero.

Il Palermo è da sempre abituato ad essere seguito in trasferta dai propri sostenitori, a prescindere dalla lontananza della partita in questione. Catanzaro, rispetto alle precedenti occasioni, è tra l’altro una delle partite più abbordabili da un punto di vista logistico per i tifosi del Palermo, che potranno raggiungere il capoluogo calabrese in pullman o in auto. Resta da capire, adesso, se la società di casa deciderà di allargare i biglietti per gli ospiti visto che i 750 messi a disposizione sono finiti nel giro di un paio di giorni e visto che, in realtà, lo spazio potrebbe ospitare anche 2 mila tifosi, salvo delle limitazioni dovute a dei settori chiusi già da diverso tempo all’interno dello stadio dei giallorossi.