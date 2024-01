Palermo, cercasi vittoria in trasferta: a Catanzaro per invertire il trend

E adesso bisogna aggiustare il mal di trasferta. Su questo si sofferma l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”. Il Palermo, infatti, non vince fuori casa da ottobre.

Il Palermo si prepara alla trasferta di Catanzaro con la voglia di voler cambiare il trend nelle partite esterne, invertendo una tendenza che fino a pochi mesi fa recitava un copione diametralmente opposto. L’ultima vittoria fuori casa del Palermo, infatti, risale al 7 ottobre del 2023: 2-0 al Braglia contro il Modena di Bianco, superato grazie alle reti di Henderson e Mancuso. Era un Palermo autoritario che si apprestava alla seconda sosta della stagione nel miglior modo possibile, ottenendo bottino pieno e piazzandosi al secondo posto nella classifica provvisoria.

Quella era una squadra che, contrariamente alla storia del Palermo, era più decisiva e letale in trasferta che fra le mura amiche. La vittoria di Modena, infatti, era la quarta sulle 5 giocate fino a quel momento: un ruolino di marcia impressionante che ha portato ai rosanero ben 13 punti sui 15 totali, con una media di 2,60 a partita. In quel periodo a destare una piccola preoccupazione era, invece, l’andamento casalingo, che aveva già prodotto la sconfitta contro il Cosenza. Adesso che questo problema è stato accantonato grazie alle tre vittorie consecutive in casa contro Pisa, Cremonese e Modena, Corini e i suoi ragazzi dovranno per forza di cose sistemare il tiro anche in trasferta dove, come detto, la vittoria non arriva da oltre tre mesi e mezzo.

Adesso, infatti, la media punti fuori casa si è drasticamente macchiata, scendendo a 1,60 punti a partita dopo 10 «gite». Le ultime 5, infatti, sono state quelle che hanno rivoluzionato questa media, visto che si è passato dalle 4 vittorie e un pareggio nelle prime cinque, alle due sconfitte e 3 pareggi dell’ultimo ciclo, per un totale di 4 successi, 4 pareggi e due sconfitte nelle 10 partite esterne della stagione. Per tornare alla vittoria, il Palermo avrà sicuramente bisogno di solidità difensiva, che in trasferta ha un valore assoluto sicuramente più determinante rispetto alle gare casalinghe. Nelle ultime tre partite in trasferta, infatti, il Palermo ha subito 8 reti (3 contro Parma e Como e 2 contro il Cittadella), riuscendo ad ottenere due punti sui 9 a disposizione. Una nuova stabilità difensiva come primo passo per un ritorno al successo anche lontano dal Barbera: Catanzaro è già il primo banco di prova.