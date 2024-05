Euro 2024. Ecco la televisione degli azzurri, presentata la nuova piattaforma digitale della Figc

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sull’Europeo e la tv degli azzurri.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha lanciato un nuovo progetto editoriale con l’annuncio di Gabriele Gravina: la televisione degli azzurri, “Vivo Azzurro TV”. Questo progetto multimediale, definito OTT (Over-The-Top), offre registrazione gratuita e contenuti originali ed esclusivi su tutte le nazionali di calcio italiane. L’applicazione è già disponibile per il download su tablet, smartphone, computer e Smart TV.

“Vivo Azzurro TV” sarà utilizzata dalla FIGC per dare visibilità a varie attività meno conosciute, tra cui il calcio giovanile, i progetti sociali, il futsal, il beach soccer, la formazione degli arbitri, la divisione paralimpica e le iniziative istituzionali. Oltre a questo, la piattaforma offrirà prodotti on demand per vedere le registrazioni e rivivere la storia del calcio italiano, interviste, dirette delle squadre giovanili, e contenuti “near live” disponibili un paio d’ore dopo la fine delle partite dell’Under 21 e della nazionale femminile.

Gravina ha espresso emozione e orgoglio per questa iniziativa, definendola una giornata storica per la FIGC e per milioni di appassionati. Ha sottolineato che la FIGC sta cercando di promuovere innovazione, riforma e cambiamento nel calcio, nonostante le resistenze di alcune componenti. La federazione vuole rappresentare il senso di unità e la capacità di emozionare che caratterizza il calcio, trasformandosi da una semplice media factory a una vera e propria media company. Gravina ha evidenziato l’importanza di raccontare aspetti meno conosciuti del calcio, creando una grande comunità sportiva con un forte senso civico.

L’evento di lancio, condotto da Pierluigi Pardo e Barbara Cirillo, ha visto la partecipazione di ex presidenti federali come Matarrese e Carraro, il ct della nazionale femminile Soncin, e il campione del mondo del 1982, Marco Tardelli. Tardelli ha augurato a Luciano di rivivere grandi emozioni e ha sottolineato l’importanza di ristabilire regole fondamentali per il calcio.