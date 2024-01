Palermo verso il Catanzaro. Corini studia la formazione, rebus in mediana

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista del match di Catanzaro.

Lavoro sodo, intensità e grinta per tornare al successo in trasferta. Il Palermo ha proseguito ieri mattina a Torretta la preparazione in vista della sfida contro il Catanzaro. Corini sta studiando la formazione che dovrà affrontare i calabresi, rispetto a sabato scorso potrebbe esserci una sola novità, ovvero Soleri, anche se resta da decifrare la mediana che è un rebus per via delle tante opzioni. Sempre assenti Desplanches e Lucioni, per via dei rispettivi infortuni.

Il portiere dal 9 gennaio è alle prese con il recupero dalla frattura del quinto metacarpo della mano destra, che lo terrà fermo ancora un paio di settimane, a seconda della velocità di consolidamento della frattura. Il difensore ex Frosinone sta procedendo nel recupero da una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, ma ne avrà per un altro mese almeno.