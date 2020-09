Andrea Palazzi è il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo. Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero in quel di Petralia Sottana: «Se alla scadenza del mio contratto potrei rimanere al Palermo? Sono venuto in prestito, ma ho già parlato con il direttore, non ci saranno problemi a rinnovare il prestito o rimanere a titolo definitivo. Questo ci penseremo dopo, se ci sarà l’opportunità tornerò».